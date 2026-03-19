Intervenuto a Sky Sport, Pietro Comuzzo ha parlato così dopo la vittoria per 1-2 che regala i quarti di Conference League alla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Comuzzo: “La continuità ci dà serenità. Aspettative su di me? Obiettivo è migliorarmi”
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Comuzzo: “La continuità ci dà serenità. Aspettative su di me? Obiettivo è migliorarmi”
Le parole di Comuzzo dopo Rakow-Fiorentina
E' stata una stagione travagliata sin dall'inizio, che stiamo cercando di rimettere in piedi anche grazie alla Conference. L'obiettivo è di andare fino in fondo, cerchiamo di lavorare giorno dopo giorno per andare avanti il più possibile. Aspettative alte? Ogni giorno cerco di migliorare in qualcosa e arrivare al giorno della partita per dare il massimo, è un lavoro lungo ma solo grazie alla costanza si può crescere. Voglia di vincere la Conference? C'è sempre stata, lo abbiamo dimostrato, si vede in campo ogni partita sia in coppa che in campionato. Siamo più sereni? Vincere qualche partita ci dà la serenità di giocare con la testa più libera e quindi di esprimerci meglio senza pressioni. Vincere aiuta a vincere e a restare sereni.
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