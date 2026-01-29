Brovarone: “Firenze e i tifosi sono rassegnati. Con il Como ho provato fastidio”

Bernardo Brovarone, noto procuratore e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Questa squadra ha delle necessità, si è deciso di intervenire quasi sulla quantità che sulla specificità. La Fiorentina ha bisogno di elementi bravi in fase difensiva, qualcuno che faccia filtro sulla difesa. Fagioli è diventato il leader della regia, ma ha tutto tranne l'interdizione. La difesa non è formata da una bella coppia assortita, e sono difensori che corrono indietro. I tifosi sono rassegnati, ho provato il fastidio dopo il Como solo per questo. Ho sentito opinionisti dire che il Como era imbattibile. Siamo all'impassibilità, vedo un clima che respiro in città che non mi piace. Sono trent'anni che vivo con il calcio, mi sono infantilmente entusiasmato quando Commisso arrivò a Firenze. La storia racconta che Joe e Rocco purtroppo non ci sono più, Pradè si è dimesso e siamo in mano a Joseph e Alessandro Ferrari.
