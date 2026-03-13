Bernardo Brovarone, nostro video-editorialista con la "Brova dei fatti", è intervenuto nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno:
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Brovarone: “La Fiorentina si stava accontentando del pareggio”
Settore giovanile? "Alla luce dei fatti è il risultato migliore della gestione Commisso. È un fatto storico perché quello della Fiorentina è sempre stato tra i migliori. I nomi degli esordienti sono molteplici e questo fa onore a una società che ha sempre puntato su questo aspetto. Il problema in Italia è sempre quando si arriva alla soglia dei 18 anni, questi ragazzi si considerano ancora dei lattanti. Fino a 15 anni fa erano forti le squadre giovanili e anche la Nazionale, secondo me quello è un discorso diverso. L'Italia ha voluto perdere il proprio Dna storico, era famoso nel mondo per una fortissima mentalità difensiva, dotata di un centravanti forte. Dovevamo mantenere la nostra storia e non avremmo mai sofferto quanto stiamo vivendo".
Ieri sera? "C'è stato un momento sull'1-1 in cui ero un po' imbarazzato, sembrava che ai giocatori andasse bene così. La sensazione è che ci si stia abituando a questo piattume. Una Fiorentina normale queste squadre dovrebbe batterle 3 o 4 a 0. Se c'è sempre questo andamento così incostante, la responsabilità non può che essere direzionata verso l'allenatore, è lui che dovrebbe accendere la mente di questi giocatori. Invece vedo un'anarchia totale, non so cosa li renda così questi giocatori. La sensazione è che nemmeno loro siano arrivati a capirlo".
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