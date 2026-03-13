Brovarone: “La Fiorentina si stava accontentando del pareggio”

Settore giovanile? "Alla luce dei fatti è il risultato migliore della gestione Commisso. È un fatto storico perché quello della Fiorentina è sempre stato tra i migliori. I nomi degli esordienti sono molteplici e questo fa onore a una società che ha sempre puntato su questo aspetto. Il problema in Italia è sempre quando si arriva alla soglia dei 18 anni, questi ragazzi si considerano ancora dei lattanti. Fino a 15 anni fa erano forti le squadre giovanili e anche la Nazionale, secondo me quello è un discorso diverso. L'Italia ha voluto perdere il proprio Dna storico, era famoso nel mondo per una fortissima mentalità difensiva, dotata di un centravanti forte. Dovevamo mantenere la nostra storia e non avremmo mai sofferto quanto stiamo vivendo".