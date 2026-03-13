Caselli: “Braschi un giocatore che ha fame. L’anno prossimo deve andare a giocare”

L'opinione del giornalista Paolo Caselli su Riccardo Braschi e il suo esordio con la maglia della Fiorentina

Paolo Caselli è stato ospite a 30° minuto. Il giornalista, nel corso del suo intervento, si è soffermato sul giovanissimo attaccante viola Riccardo Braschi che ha fatto il suo esordio in prima squadra ieri sera nella rimonta contro il Rakow