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Caselli: “Braschi un giocatore che ha fame. L’anno prossimo deve andare a giocare”

Caselli: “Braschi un giocatore che ha fame. L’anno prossimo deve andare a giocare” - immagine 1
L'opinione del giornalista Paolo Caselli su Riccardo Braschi e il suo esordio con la maglia della Fiorentina
Redazione VN

Paolo Caselli è stato ospite a 30° minuto. Il giornalista, nel corso del suo intervento, si è soffermato sul giovanissimo attaccante viola Riccardo Braschi che ha fatto il suo esordio in prima squadra ieri sera nella rimonta contro il Rakow

Braschi è dotato di tecnica e ottimi movimenti. Ovviamente è ancora acerbo ma resta un ragazzo che ha realizzato 15 gol nel campionato Primavera.  E' un giocatore che ha fame, ha voglia e anche qualche malizia che nel calcio serve serve. Lui e tutta la sua famiglia sono tifosissimi della Fiorentina. Spero che l'anno prossimo vada a giocare per poi essere pronto per la Fiorentina. Il suo debutto in Serie A è legato alle condizioni di Kean.

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