Bocci: “Manca voracità. In Coppa non c’è il Chelsea, ma una spada sul capo”

"Conference alla portata, ma nel momento cruciale c'è una spada sulla testa che è il campionato, difficile non abbia un impatto"

Redazione VN 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 19:30)

Alessandro Bocci, ospite negli studi di Radio Bruno, ha detto la sua sul momento della Fiorentina nel corso del "Pentasport":

"È evidente che la Fiorentina alla Coppa ci tiene, i giocatori così come la società. Sennò non metti in campo Dodò, Fagioli, Gudmundsson etc. La vittoria aiuta per il morale e a fronte delle energie spese fa bene, in vista di lunedì. Mi sembra che manchino sempre cattiveria e voracità negli ultimi 30 metri. Ho la sensazione che la squadra sia meno brillante anche fisicamente. Certo, giocare ogni tre giorni per questo fattore non aiuta".

Conference? "È la stagione in cui le avversarie sono di più basso livello, non c'è il Chelsea e neppure il Betis. Quest'anno però sei arrivato al momento cruciale con una spada sulla testa che è il campionato, difficile che non abbia un impatto".

Difesa? "Anche ieri un errore che non è ammissibile, la Fiorentina non può prendere un gol del genere. Fortini e Comuzzo molto male nell'episodio. Pongracic e Ranieri sono quelli che ti danno più garanzie in questo momento".