Francesco Velluzzi, firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso "30° minuto", in onda su Italia7. Il giornalista si è soffermato sulla squadra di Paolo Vanoli e lo scontro salvezza tra Fiorentina e Cremonese, lunedì sera.
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Velluzzi: “La Cremonese si gioca la vita. Parisi dato per morto, ora è rinato”
Le parole del giornalista de La Gazzetta dello Sport a 30° minuto
La Fiorentina fa molta fatica dal punto di vista del gioco. Sulle fasce mancano giocatori capaci di proporre qualcosa di diverso; l'unico è Solomon ma si è infortunato. Parisiera praticamente dato per morto ma con Vanoli è rinato. La Fiorentina deve imparare a giocare le partite sporche, e la Cremonese lunedì si giocherà la vita. La squadra di Vanoli deve necessariamente recuperare Kean, non sono come ma ne hanno bisogno. Piccoli sta vivendo la stessa situazione di Lucca a Napoli, psicologicamente rischi di ammazzarlo. È stato un acquisto molto importante ed è normale che la gente si aspetti qualcosa in più.
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