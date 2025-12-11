Brovarone: “Contro il Verona sarà importantissimo. Vincere è la medicina migliore”

Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel post partita della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev.
Adesso c'è da far passare la burrasca e far respirare l'ambiente, è inutile soffermarsi su una partita. La situazione attualmente è pesantissima, ho tanta paura e voglio che questa squadra torni ad essere una squadra normale. In Italia siamo troppo angosciati dalla tattica, poi in Europa trovi squadre che corrono, tirano da 40 metri senza pensarci; si divertono giocando a calcio. Domenica è una partita importantissima, il Verona è una squadra fisica che gioca bene e che ha lasciato tanti punti per strada. Il Verona è una squadra che mi ha colpito, contro l'Atalanta hanno mostrato una prestazione strepitosa. Spero che la partita di oggi, e quella col Verona, possano incidere sul gruppo. Domenica è l'ennesima partita che la Fiorentina è obbligata a vincere, vedremo di che pasta sono fatti ma di certo non devono essere quelli di stasera.
I problemi della Fiorentina sono per lo più ambientali e psicologici. Poi però la società deve prendere una decisione: o manda via in blocco 5/6 giocatori, oppure cerca di compattare. Una sola cosa è certa: la cura migliore è la vittoria.
