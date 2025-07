Brovarone: “Se uscisse Dodò prenderei Ratiu. Ecco cosa serve a centrocampo”

"Su Mandragora mi sento di aver fallito pesantemente. Pensavo potesse diventare un giocatore da nazionale o da top club. Al Genoa faceva anche il centrosinistra della difesa a tre. Era un ragazzo maturo già da giovane, ed era il capitano di tutte le nazionali minori . In questa stagione ha approfittato del "vuoto di potere" che c'era a centrocampo e la sua personalità gli ha permesso di prendere in mano la situazione. Si è imposto con le sue forze."

Mercato, Kean e Pradé

"La Fiorentina ha bisogno di due centrocampisti: un mediano di statura e sostanza e un palleggiatore. Vorrei vedere un Patrick Vieira a Firenze. Vedo una grande sinergia in dirigenza, secondo me la squadra viola costruirà una buona formazione. La storia di Kean sul mercato non è ancora finita. Le clausole vanno pagate cash, per cui se una società il 20 di agosto metterà sul piatto 60 milioni con il pagamento in quattro anni e il giocatore vorrà andare, la Fiorentina lo venderà e andrà ad investire quei soldi su un'altra punta. Contestazione a Pradé? L'ho trovata ingiusta. A gennaio ha fatto un grande lavoro riconosciuto da tutti. E' da un po' di tempo che la città di Firenze non lo sopporta più. Adesso sta raccontando il progetto e le ambizioni viola a tutti i procuratori."