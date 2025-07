La Nazione: “Mandragora, pronto il rinnovo. Barak vuole prendersi la Fiorentina”

La Fiorentina sta lavorando al centrocampo. Al di là dell'innesto che Pradè e Goretti vogliono regalare a Pioli, c'è da valutare i già presenti in rosa. Per quanto riguarda Mandragora , l'incontro è slittato a questa settimana, ma la volontà è quella di rinnovargli il contratto fino al 2028 con un aumento dell'ingaggio.

E così la mediana potrebbe essere a posto. Tutto dipende poi dal giudizio di Pioli in merito alla coppia Richardson-Ndour che si dovranno mettere in mostra durante il ritiro. Ma non bisogna dimenticarsi di Barak, rientrato dal Kasimpasa, e voglioso di prendersi il suo posto nella Fiorentina. Lo riporta La Nazione.