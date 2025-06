Ascari: “Pradè si è portato avanti col lavoro. Gudmundsson? Fiore all’occhiello”

La Fiorentina si è portata avanti col lavoro. Grazie alle intuizioni di Pradè, che è tornato saldo al comando dopo le crepe con Palladino. Le dimissioni di Palladino hanno ricompattato l’ambiente e i colpi messi a segno sono interessantissimi. Fazzini lo volevano Lazio e Napoli nella scorsa stagione. Si può integrare ovunque in mezzo al campo. Sarebbe la mezzala ideale in un centrocampo a tre. Viti ha avuto un po’ di alti e bassi nelle ultime stagioni. Al Sassuolo non ha fatto benissimo, ma a Empoli quest’anno ha ritrovato sicurezza. Per lui è un ritorno alle origini: parliamo di un ragazzo di Borgo San Lorenzo. Dzeko può fare l’alternativa a Kean, ma fungerà anche da chioccia per un attaccante che dovesse arrivare nel caso in cui Kean partisse. Gudmundsson? Un fiore all’occhiello della campagna acquisti. Sebastiano Esposito? Per lui sarebbe un grosso salto in avanti. Ha girovagato tanto e non ha mai convinto appieno. Quest’anno è stato leggermente più concreto. Ma se dovesse sostituire Kean, nutrirei enormi dubbi. Anche se può essere utilizzato anche come seconda punta. Ma servirebbe altro se partisse Kean. Ma chiunque farebbe fatica se paragonato a Kean.