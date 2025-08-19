Brovarone: “A centrocampo serve un profilo internazionale. Mi aspetto molto da Gud”

"Questa squadra, per me, può giocare con Gudmundsson trequartista e due punte. L'islandese dovrà alzare il livello. Dzeko ha dimostrato di stare bene fisicamente. Il bosniaco farà il vero e proprio regista offensivo. Mi preoccupa quello che non è accaduto tra Kean e Gudmundsson. Non hanno reso insieme. L'islandese va lasciato libero di agire, non va chiuso dietro troppe indicazioni tattiche. Mi è piaciuta la sua volontà ferma di rimanere a Firenze. Da lui mi aspetto moltissimo in questa stagione."