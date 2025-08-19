Bernardo Brovarone, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha espresso la sua opinione su alcuni temi caldi legati alla Fiorentina:
news viola
Brovarone: “A centrocampo serve un profilo internazionale. Mi aspetto molto da Gud”
"Questa squadra, per me, può giocare con Gudmundsson trequartista e due punte. L'islandese dovrà alzare il livello. Dzeko ha dimostrato di stare bene fisicamente. Il bosniaco farà il vero e proprio regista offensivo. Mi preoccupa quello che non è accaduto tra Kean e Gudmundsson. Non hanno reso insieme. L'islandese va lasciato libero di agire, non va chiuso dietro troppe indicazioni tattiche. Mi è piaciuta la sua volontà ferma di rimanere a Firenze. Da lui mi aspetto moltissimo in questa stagione."
Mercato—
"In questi ultimi giorni di mercato credo che vedremo qualcosa. La Fiorentina è pronta per fare una grandissima operazione a centrocampo, una specie di Patrick Vieira. Un giocatore che ti dovrà dare molto anche sul piano caratteriale. Voglio una figura internazionale nel ruolo di mediano. Mi ha sorpreso l'atteggiamento della Fiorentina con Valentini. L'argentino non lo avrei dato via con questa facilità."
© RIPRODUZIONE RISERVATA