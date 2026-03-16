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Brescianini al 45′: “Così vogliamo fare male alla Cremonese”

Brescianini al 45′: “Così vogliamo fare male alla Cremonese” - immagine 1
Le parole del centrocampista viola
Redazione VN

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato prima del secondo tempo contro la Cremonese. Ecco le sue parole:

Dobbiamo provare a portare la palla nella loto metà campo e gestirla. Così riusciremo a fare del male alla Cremonese. '

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