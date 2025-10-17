Breda: “Gud anarchico, pochi se lo possono permettere. Per Pioli il tempo stringe”

Le parole di Roberto Breda a Sportitalia

L’ex capitano di Stefano Pioli ai tempi della Salernitana, Roberto Breda, ha analizzato ai microfoni di Sportitalia il momento della Fiorentina, sottolineando le difficoltà di inizio stagione e la necessità di trovare rapidamente un equilibrio tattico.

“L’aspettativa a Firenze è altissima, e se parti male diventa subito complicato. La squadra è forte, completa in ogni reparto, ma deve ancora trovare un’identità precisa. Pioli sta cercando la formula giusta, ma il tempo stringe”.

L’ex tecnico ha poi approfondito le questioni tattiche legate alla convivenza tra due punte e Gudmundsson:

“Giocare con due attaccanti più Gudmundsson non è semplice. È un giocatore che vive di libertà, di un certo grado d’anarchia tattica che oggi poche squadre possono permettersi. In un contesto come quello della Fiorentina, abituata ad allenatori molto codificati come Italiano o lo stesso Palladino, diventa difficile inserirlo senza perdere equilibrio. Con due punte e Gudmundsson, la fase di non possesso tende sempre a saltare”.

Nonostante le criticità, Breda ha espresso fiducia nell’allenatore viola:

“Pioli è una persona molto intelligente, e sono sicuro che riuscirà a riorganizzare le sue pedine per trovare una soluzione. Ma dovrà farlo in fretta, perché l’ambiente di Firenze non concede molto tempo”.