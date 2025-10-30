Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore, ha commentato il momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Brambati avverte: "La Fiorentina non è pronta a lottare per non retrocedere"
Brambati avverte: “La Fiorentina non è pronta a lottare per non retrocedere”
Brambati sulla Fiorentina
La pressione è tutta sulla Fiorentina. Altre squadre sono pronte a lottare per non retrocedere e va bene, ma la Fiorentina non è adatta a quel tipo di battaglia. E farà davvero fatica. Già dal match con il Lecce il mister si gioca tanto
Ha parlato a TMW Radio.
