Il telecronista sportivo, Stefano Borghi, tramite il suo canale YouTube, ha commentato il momento della Fiorentina, reduce dal pareggio a Genova, e l'arrivo sulla panchina di Paolo Vanoli. Queste le sue parole:
Borghi: "Vanoli scelta per stuccare, non per costruire. Vi spiego perché"
Le parole dell'opinionista e telecronista sportivo, Stefano Borghi, sul momento della Fiorentina e la scelta di puntare su Vanoli
Quella di ieri era la partita della paura e di due allenatori debuttanti. Il 2-2 va bene ad entrambe le squadre, perché hanno evitato la sconfitta. Ai viola, poi, mancava un giocatore come Kean. Sono curioso di vedere cosa farà Vanoli con questo gruppo, che abbiamo visto avere fragilità comprovate. Qualche segnale è arrivato da Sohm e Gudmundsson, che nonostante i fischi ha fatto gol dal dischetto. La scelta dei viola di puntare su Vanoli è più per stuccare che per costruire qualcosa, perché la stagione della Fiorentina si è arrovellata su se stessa in maniera molto grave. Vedremo cosa succederà. Per potersi risollevare c'è bisogno di molto di più.
