Borghi: “Perché Edin Dzeko è il simbolo del fallimento della Fiorentina”

Si pensava che Dzeko potesse ancora offrire qualcosa. È chiaro che arrivava in una Fiorentina impegnata in un processo di ringiovanimento, ma con obiettivi molto ambiziosi. Nella Flop 11 si potrebbe inserire praticamente tutta la squadra viola, vista la delusione per quanto mostrato finora. Tuttavia, come figura simbolo ho scelto Dzeko, anche per evitare di scaricare tutte le responsabilità su alcuni giovani come Nicolussi Caviglia. In quella formazione ideale avrebbe potuto trovare spazio anche Sohm. Nessuno mette in discussione la straordinaria carriera di Dzeko, ma non era il tipo di giocatore adatto alla Fiorentina in questo momento storico. Non è mai apparso pronto né sul piano fisico né su quello dell’intensità. Ha cercato di dimostrare personalità, ad esempio andando a confrontarsi con i tifosi, ma restano negli occhi episodi come quello della ribalta presa dopo una partita di Conference, gestita senza convinzione. In campo non sono arrivati segnali concreti e per questo, a mio avviso, rientra pienamente nella Flop 11.