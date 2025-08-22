Borghi: “La Fiorentina è ambiziosa. Pioli è un tecnico raro, vi spiego il perché”

Stefano Borghi, giornalista e opinionista Sky Sport, ha parlato della sfida di ieri tra il Polissya e la Fiorentina. Ecco le sue parole

"Il risultato di ieri è molto positivo perché ha indirizzato la qualificazione dalla parte della Fiorentina. Si è visto già l'idea di Stefano Pioli. Ho notato un gradimento importante della squadra verso i concetti dell'allenatore. C'è stata fin da subito una grande applicazione da parte di tutti. Vedo esaltazione in tutti i calciatori. In 10 uomini non sono arrivati rischi, anzi c'è stato il gol del 3-0. Il progetto della Fiorentina è molto intrigante, sia per gli acquisti fatti che per il gioco di Pioli."

Pioli — "Per vincere nel calcio di oggi è fondamentale fare un calcio intrattenente e propositivo. L'allenatore della Fiorentina è uno dei pochi casi che vede, col passare del tempo, un ringiovanimento a livello di idee. Ha riportato il Milan al vertice del calcio italiano, osando in campo e non speculando sull'avversario. Direi che questa cosa la sta riproponendo anche a Firenze. Pioli è un tecnico coraggioso e i giocatori amano questo tipo di idee."

Gli obiettivi — "La Fiorentina è una società ambiziosa. Piccoli è il colpo più oneroso della gestione Commisso e la società viola in questi anni ha speso molto. La Conference League deve essere un grande obiettivo. Per la Champions League non sarà facile, ma l'ambizione viola è quella di entrare nelle prime quattro squadre del campionato italiano."