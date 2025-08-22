Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Lazzari: “Fiorentina pronta per tutto. Pioli ha imparato a gestire i campioni”

news viola

Lazzari: “Fiorentina pronta per tutto. Pioli ha imparato a gestire i campioni”

Lazzari: “Fiorentina pronta per tutto. Pioli ha imparato a gestire i campioni” - immagine 1
Andrea Lazzari analizza Fiorentina-Cagliari, elogia Pioli e promuove Piccoli ed Esposito: “Viola attrezzati per affrontare tutte le competizioni”
Redazione VN

In vista della prima giornata di campionato tra Fiorentina e Cagliari, in programma domenica alle 18:30, è intervenuto ai microfoni del Pentasport il doppio ex Andrea Lazzari. Il tecnico ha parlato del match, del mercato viola e della crescita di Pioli.

Il Cagliari ha perso due buoni giocatori, ma vorrà dire la sua domenica. Chi è rimasto avrà voglia di dimostrare tutto il proprio valore. Esposito? È giovane, ma ha già fatto vedere qualità importanti. È un giocatore che inventa, non sempre legato agli schemi: potrebbe diventare interessante anche in ottica Nazionale. Il Cagliari ha scelto di puntare su un allenatore giovane come Pisacane che sta iniziando a confrontarsi con il grande calcio, e da fuori sembra un allenatore molto preparato.

Lazzari ha promosso l’acquisto di Piccoli da parte della Fiorentina:

Ottimo colpo: è un attaccante con ampi margini di miglioramento. Pioli avrà un reparto offensivo importante da gestire e dovrà essere bravo a far coesistere tutti.

Pioli

—  

Ho avuto la fortuna di lavorare con lui: è un ottimo allenatore, e nel tempo è migliorato nella gestione dei grandi giocatori. Ha vinto un campionato con una squadra che non era attrezzata per farlo.

Il triplice impegno viola

—  

Durante la stagione ci sono sempre variabili non controllabili, ma sulla carta la squadra è pronta per affrontare tutte le competizioni.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA