Lazzari: “Fiorentina pronta per tutto. Pioli ha imparato a gestire i campioni”

In vista della prima giornata di campionato tra Fiorentina e Cagliari, in programma domenica alle 18:30, è intervenuto ai microfoni del Pentasport il doppio ex Andrea Lazzari. Il tecnico ha parlato del match, del mercato viola e della crescita di Pioli.
Andrea Lazzari analizza Fiorentina-Cagliari, elogia Pioli e promuove Piccoli ed Esposito: “Viola attrezzati per affrontare tutte le competizioni”
Il Cagliari ha perso due buoni giocatori, ma vorrà dire la sua domenica. Chi è rimasto avrà voglia di dimostrare tutto il proprio valore. Esposito? È giovane, ma ha già fatto vedere qualità importanti. È un giocatore che inventa, non sempre legato agli schemi: potrebbe diventare interessante anche in ottica Nazionale. Il Cagliari ha scelto di puntare su un allenatore giovane come Pisacane che sta iniziando a confrontarsi con il grande calcio, e da fuori sembra un allenatore molto preparato.
Lazzari ha promosso l’acquisto di Piccoli da parte della Fiorentina:
Ottimo colpo: è un attaccante con ampi margini di miglioramento. Pioli avrà un reparto offensivo importante da gestire e dovrà essere bravo a far coesistere tutti.
Pioli—
Ho avuto la fortuna di lavorare con lui: è un ottimo allenatore, e nel tempo è migliorato nella gestione dei grandi giocatori. Ha vinto un campionato con una squadra che non era attrezzata per farlo.
Il triplice impegno viola—
Durante la stagione ci sono sempre variabili non controllabili, ma sulla carta la squadra è pronta per affrontare tutte le competizioni.
