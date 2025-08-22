Sentite Rotan: “Risultato ingiusto, poteva finire 3-3. Pioli un top allenatore”

Il tecnico del Polyssia elogia Pioli e la Fiorentina ma recrimina: "Se avessimo sfruttato meglio le occasioni, sarebbe finita diversamente"

Redazione VN 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 12:55)

Ruslan Rotan, allenatore del Polyssia, ha commentato ai canali ufficiali del club ucraino lo 0-3 incassato dalla Fiorentina nella gara di andata del playoff di Conference League. Un risultato che il tecnico ha definito profondamente ingiusto, pur riconoscendo il valore tecnico dei viola. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha dimostrato tutto il suo valore di grande squadra, ma io voglio fare i complimenti ai miei ragazzi. Non meritavamo una sconfitta di queste proporzioni, loro sono stati bravi a concretizzare subito le loro occasioni, ma meritavamo almeno un gol. Siamo andati vicini a segnare in alcune circostanze, sarebbe potuta finire anche 3-3" dice Rotan.

Che prosegue: "Nella ripresa avremmo dovuto far girare palla più velocemente per approfittare della superiorità numerica, non ci siamo riusciti e ci è mancato un pizzico di fortuna, abbiamo commessi alcuni errori ma ci servirà per il futuro. La partita di Firenze sarà un test per reagire a questa sconfitta e far vedere le nostre qualità.

Stefano Pioli mi ha fatto i complimenti, è un piacere riceverli da uno dei migliori allenatori del mondo, si ricordava da me da calciatore, l'ho seguito bene in questi anni e soprattutto per quello che ha fatto al Milan".