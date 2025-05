Bocci: “Senza coppe servirà un segnale forte. Italiano con questa rosa avrebbe vinto”

"La vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna , deve essere un motivo di riflessione per la Fiorentina. In questi anni, la squadra viola è l'unica delle grandi squadre del campionato italiano che non ha vinto niente. Sono convinto che questa rosa in mano ad Italiano, avrebbe vinto qualcosa . E' un tecnico molto permaloso e nei tre anni di Fiorentina ci sono delle macchie scure, però rimane un grande allenatore."

"Servirà un segnale forte"

"La società viola non dovrà farsi scoraggiare. So che senza le coppe sarà dura, però la società dovrà avere la forza di fare una squadra più forte di questa. Non terrei nessuno con forza, però servirà un segnale forte. Magari il prolungamento di Kean, oppure un riscatto di Gudmundsson. Magari ritratterei il prezzo con il Genoa. Non mi sembra che ci sia un feeling con Palladino, però lo riscatterei. E' stata una stagione sfortunata per l'islandese. Fagioli non sta facendo bene, però è un giocatore da tenere, mentre su Adli ho delle perplessità."