Bocci: “Ndour mi piace, ma serve altro. Zaniolo non vale 20 milioni”

Fagioli, Zaniolo e Comuzzo

Fagioli? In questa stagione sta facendo molto male. Però è un calciatore di qualità. Al momento la Fiorentina ha bisogno di un centrocampista fisico, mentre Fagioli mi sembra una bella alternativa ad Adli. Per me 20 milioni Zaniolo non li vale. Per quello che ha fatto negli ultimi tempi è una cifra spropositata. Credo che la Fiorentina voglia impiegare in più ruoli l'ex Roma, sia come esterno che come vice-Kean. Comuzzo? Penso che la sua cessione sia solo rimandata all'estate. I progetti adesso durano di sei mesi in sei mesi. I giocatori di livello della Fiorentina sono 3/4: De Gea, Kean, Gudmundsson e forse Comuzzo. Domenica è entrato in una partita difficile in un ruolo non suo.