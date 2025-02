Poesio: “Il giudizio al mercato viola gira intorno a Comuzzo. Bravo Commisso”

E' normale vedere un po' di confusione nel finale del calciomercato. Tra il domino delle cessione e gli obiettivi che si aggiornano ora dopo ora. Il giudizio del mercato ruota molto intorno all'operazione Comuzzo. Per me la sua cessione era abbastanza discutibile, sono contento di quello che ha fatto Commisso alzando il suo prezzo. Comuzzo va aldilà delle logiche di mercato. E' un calciatore che è cresciuto nel vivaio viola, con uno stipendio basso e che ti garantisce alcuni anni di sicurezza in difesa. E' uno dei pochi giocatori di proprietà che valgono sul mercato. In più è una persona che sente l'identità della propria società. Darlo via sarebbe un segnale negativo, così come farlo partire a giugno. Non tutti i calciatori della Fiorentina possono essere sempre in vendita in qualunque sessione di mercato. Certi punti fermi dovrebbero essere tenuti sempre.