Chi è Ndour, l’enfant prodige che ha girato mezza Europa (e rifiutato la Juve)

Italia, Portogallo, Francia, Turchia: non male come esperienza per un giovanissimo calciatore classe 2004. Stiamo parlando di Cher Ndour , il nome nuovo per il centrocampo viola che Daniele Pradè sta provando a rinforzare in questo mese di gennaio. Di proprietà del Paris Saint-Germain, adesso si trova ad Istanbul dove indossa la maglia del Besiktas. Ma come ci è arrivato? La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Brescia prima ed Atalanta poi, dove è cresciuto di livello tanto da farsi notare dal Benfica , che lo prende a sorpresa nell'estate del 2020 per farlo giocare tra Primavera e la squadra B delle aquile portoghesi. Proprio con la formazione giovanile principale del club lusitano vince la Youth League e l'Intercontinentale di categoria, per poi iniziare il percorso che lo vedrà oscillare tra la seconda e la prima squadra.

Centrocampista moderno, bravo a muoversi su tutto il rettangolo verde, sia a due che a tre lì nel mezzo, Ndour (nato da mamma italiana e papà senegalese) si ispira a Paul Pogba. Per queste sue caratteristiche importanti entra nelle mire del PSG, che lo porta in Francia nel luglio del 2023. Ma nei parigini non riesce a trovare spazio ed allora iniziano i prestiti, prima al Braga e poi la scorsa estate al Besiktas. Tra tutto questo girovagare, c'era stato anche nell'estate 2023 il successo all'Europeo Under 19 con la maglia azzurra, da compagno di squadra dell'ormai ex viola Kayode. A settembre di quell'anno, poi, il debutto con la maglia dell'U21. Adesso per Ndour l'esperienza in Turchia, dove sta alternando ottime prestazioni, maglie da titolare ma anche gare da comparsa, con la nuova possibilità chiamata Fiorentina sullo sfondo. "In Italia per i giovani è difficile, ai tempi dell'Atalanta ho rifiutato la Juve: meglio stare in una realtà in cui hai davvero la possibilità di giocare e metterti in mostra", ha detto lo stesso centrocampista in un'intervista a calciomercato.com nel 2022.