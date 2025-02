VN – Ndour-Fiorentina: è fatta! Accordo col PSG, giocatore atteso a Firenze

È fatta per l'arrivo di Cher Ndour alla Fiorentina: il suo arrivo in città è previsto nelle prossime ore

Come sviluppo di quanto raccontato in precedenza, è fatta per l'arrivo di Cher Ndouralla Fiorentina. Il giocatore arriverà a titolo definitivo dal PSG. Per lui un contratto di 4 anni e mezzo, fino al 2029. Il PSG manterrà sul talento italiano, classe 2004, una percentuale sulla futura rivendita. Nel pomeriggio lo scambio dei documenti tra le parti, con ulteriori dettagli sui numeri della trattativa. Il giocatore sarà a Firenze già domani.