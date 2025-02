Bocci: “L’assenza di Kean? Vedo Beltran come falso nove. Se la giocherà con Zaniolo”

La partita con il Como, non sarà come quella contro l'Inter. Domenica la Fiorentina ha molto da perdere. Nelle prossime tre partite fare 7 punti non andrebbe bene. Il Como è una squadra che parte molto forte e poi si perde nel finale. Nico Paz e Diao sono i due principali spauracchi della formazione lombarda. Non ha una difesa impenetrabile, ma non sarà una partita facile per la Fiorentina. Con l'Inter Palladino ha scelto di schierare gli stessi 11 del Franchi, questa volta dovranno per forza giocare i nuovi arrivi di gennaio.