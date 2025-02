Vicini a Palladino contro un Como s-como-do

Stiamo vicini a Palladino

Non condivido tante critiche abbastanza assidue che sta subendo il nostro allenatore, la classifica parla a suo favore, errori madornali che ci sono costati tanti punti non li ricordo. Come capo branco mi sembra molto seguito dal proprio gregge, ad ogni gol e' avvolto dal calore dei suoi ragazzi. Si affaccia ad un grande pubblico per la prima volta, era abituato a collaborare quotidianamente con un grande dirigente come Galliani che lo seguiva passo passo, qui ha avuto qualche contraddizione,anche mediatica, con il proprio direttore ma le ha superate con risultati sul campo. A livello tecnico-tattico si sta plasmando, la societa' lo ha accontentato fornendogli una buona squadra, ora sta a lui portare la Fiorentina lassu' nel mese di maggio. Viene considerato da molti un catenacciaro spudorato, non sono d'accordo, nel campionato italiano arrivano in alta quota le squadre che curano bene la fase difensiva, e' proprio nel sapere soffrire, tutti undici insieme ,che si forma un gruppo squadra.