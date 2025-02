Cataldi è l’uomo di Palladino, ma gli infortuni? Così il riscatto è a rischio

Infatti, al minuto 56 di quello splendido 5-1 contro la squadra allora allenata da Juric, il centrocampista chiese il cambio per un problema alla caviglia sinistra. Da lì in poi, il calciatore avrebbe saltato anche le sfide contro Torino, Genoa e Verona, per poi tornare in campo contro il Como. Ma da quel momento non sarebbe più stato lo stesso Cataldi. La Fiorentina, infatti, avrebbe iniziato ad arrancare, e il gol contro il Cagliari è stato l'ultimo squillo del centrocampista in maglia viola fino a oggi. Bologna, Udinese, Juventus e Napoli: la squadra di Palladino non vince più e le prestazioni dell'ex Lazio iniziano a calare. A Torino, contro la Juventus, surclassato dalla fisicità di Thuram, Cataldi tocca il punto più basso dal punto di vista atletico. Così, dopo soli 11 minuti contro il Napoli, il giocatore si ferma per un mese, tornando tra i convocati solo la settimana scorsa.