Bocci: “Galloppa ha capito qual è il problema. Vanoli ora lavori sulla testa”

Alessandro Bocci ha commentato al Pentasport di Radio Bruno la sconfitta della Fiorentina contro il Mainz e l'arrivo di Vanoli:
Pioli ha avuto un mercato che, per sua ammissione, lo ha soddisfatto. Ieri abbiamo capito che i giocatori non giocassero contro Pioli perché la prestazione è stata inconsistente. L'ultima mezz'ora il Mainz ha messo sotto la Fiorentina. E' la quinta rimonta in stagione. Ti sei mangiato tre gol. Piccoli ferma anche il tiro di Fazzini. Conseguenze? Sicuramente è un'altra bastonata nella testa di una squadra che gioca con il terrore. Condivido l'analisi di Galloppa quando dice che non ci sono fisicamente, ma è grave. I peggiori sono stati i subentrati.
Bonus Vanoli—
Evidentemente la Fiorentina ha fiducia in Vanoli, ma anche nella bontà delle sue scelte. Non si arrende alla classifica e pensa che questi tre mesi siano frutto non di un caso e sicuramente non del mercato. E' chiaro che Vanoli ora lavori sulla testa, ha a disposizione poco tempo in vista del Genoa. Il resto lo dovrà fare durante la sosta. Vanoli è uno che può giocare benissimo con il 3-5-2, anche se può passare a quattro. Ma questa squadra le ali non ce l'ha, quindi non puoi muoverti troppo. Le sue parole? Ha detto quello che mi aspettavo. E' un discorso pratico: se non puoi vincere meglio non perdere. E' stato abbastanza duro nei confronti dei giocatori che non hanno capito dove siamo.
Piccoli—
Due errori troppo grandi, si fa trovare sulla linea di tiro di Fazzini. Male ieri e male i suoi primi tre mesi.
