Da Torino: “Vanoli in alcuni aspetti somiglia a Conte. Ecco cosa sta studiando”

Mirko Graziano, giornalista di Torino del Corriere dello Sport, ha commentato la scelta della Fiorentina di scegliere Paolo Vanoli come successore di Pioli:
Non c'erano tanti nomi in giro, ma è una scelta affidabile. Lavora bene in campo, è abituato a lavorare in acque complicate. Caratterialmente non è facilissimo, ma sa coinvolgere il gruppo. E' un allenatore che finora non ha mai avuto a che fare con grandi squadre, ma ragiona da grande squadra. Non si risparmia e pretende parecchio dai calciatori. E' stato a scuola da Antonio Conte e gli somiglia tanto come approccio sul campo. Il grosso dei problemi li incontrerà dal punto di vista tecnico, non è facile raddrizzare questa Fiorentina. Starà studiando il centrocampo a disposizione. Nella sua testa vorrebbe le due punte vere, forse con Gudmundsson un po' più arretrato. Bisogna investire sulla coppia Piccoli-Kean.
A Torino—
Si è dimostrato duttile. E' in grado di interpretare più sistemi, è completo e sa adattarsi alla rosa. Alla Fiorentina ci sarà da lavorare, soprattutto per trovare una quadra a centrocampo da dove nascono i principali problemi.
Rapporto con i calciatori—
Entra in sintonia con i giocatori. Nel rapporto con la squadra è simile a Conte. Da tutto per la squadra, è pronto a mettersi davanti ma vuole essere seguito. Chi non lo segue va fuori.
