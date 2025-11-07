Viola News
Da Torino: “Vanoli in alcuni aspetti somiglia a Conte. Ecco cosa sta studiando” - immagine 1
Le parole del giornalista di Torino, Mirko Graziano, sul profilo di Paolo Vanoli
Redazione VN

Mirko Graziano, giornalista di Torino del Corriere dello Sport, ha commentato la scelta della Fiorentina di scegliere Paolo Vanoli come successore di Pioli:

Non c'erano tanti nomi in giro, ma è una scelta affidabile. Lavora bene in campo, è abituato a lavorare in acque complicate. Caratterialmente non è facilissimo, ma sa coinvolgere il gruppo. E' un allenatore che finora non ha mai avuto a che fare con grandi squadre, ma ragiona da grande squadra. Non si risparmia e pretende parecchio dai calciatori. E' stato a scuola da Antonio Conte e gli somiglia tanto come approccio sul campo. Il grosso dei problemi li incontrerà dal punto di vista tecnico, non è facile raddrizzare questa Fiorentina. Starà studiando il centrocampo a disposizione. Nella sua testa vorrebbe le due punte vere, forse con Gudmundsson un po' più arretrato. Bisogna investire sulla coppia Piccoli-Kean.

A Torino

—  

Si è dimostrato duttile. E' in grado di interpretare più sistemi, è completo e sa adattarsi alla rosa. Alla Fiorentina ci sarà da lavorare, soprattutto per trovare una quadra a centrocampo da dove nascono i principali problemi.

Rapporto con i calciatori

—  

Entra in sintonia con i giocatori. Nel rapporto con la squadra è simile a Conte. Da tutto per la squadra, è pronto a mettersi davanti ma vuole essere seguito. Chi non lo segue va fuori.

