Ferrara: “Piccoli? E’ una questione di inserimento. Ecco cosa mi aspetto ora”

Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato la situazione in casa della Fiorentina:
Una delusione grande perché era una partita abbordabile anche per una Fiorentina in crisi. Alla fine si è fatta infilare in maniera quasi umiliante. Tutti cerchiamo la risoluzione a questo mistero, è inspiegabile per qualsiasi allenatore con una squadra del genere. E' evidente che manca personalità. La Fiorentina, quando si tratta di ottenere qualcosa, perde la fiducia in sé stessa, commettendo errori inspiegabili. Il colpo di tacco? Si chiama concentrazione, essere sul pezzo e fare di tutto per portare in fondo la partita. Nessuno dei giocatori si immaginava di essere in questa posizione. La Fiorentina, dopo aver esagerato con i proclami, improvvisamente è caduta. Manca la struttura interiore. Mi aspetto una cosa a Genoa: la reazione ci deve essere e deve essere di orgoglio di una squadra che è nuda. Vai a giocarti una sfida salvezza con una squadra con un allenatore nuovo.
Basta vedere le reti subite in campionato. La Fiorentina ha una difesa terribile. Non credo che sia un problema dei singoli, guardandoli singolarmente nessuno rende sulla sufficienza.
Piccoli non è scarso, ma lo è ora rispetto alla cifra pagata. Non può però passare tutta la vita a dimostrare che vale 30 milioni. Se arrivi nuovo in una squadra moscia, in cui sicuramente Pioli ha sbagliato qualcosa, vivi di paure. Lo stesso discorso vale per gli altri.
