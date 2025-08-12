Bocci: “Beltran se apre alla Russia è per un motivo. Ecco cosa chiede Pioli”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
Beltran in Russia? Essendo sudamericano sarei andato al Flamengo, è un club che ha tradizione. Forse quando ha rifiutato sperava di trovare un ruolo nella Fiorentina. Adesso se apre ai russi è perché ha capito che qua non rientra nei piani in nessun modo, nemmeno come alternativa. La Russia non è una grande soluzione.
Nicolussi per Mandragora?—
Se Mandragora è quello degli ultimi sei mesi è difficile guadagnarci: si inserisce, fa gol, è un leader dello spogliatoio. Nicolussi Caviglia è più giovane, è in ascesa. E' un regista basso tradizionale che ha dentro qualche gol. Può ancora crescere. Non ti cambia la Fiorentina, ma se va tutto bene può fare un altro salto di qualità. Mi sorprende che Mandragora e la Fiorentina rompano per 200mila euro. Faccio fatica a pensare che il Bologna possa dare un ingaggio di 2 milioni. Se non si trova una quadra è perché non la si vuol trovare.
Le parole di Pioli—
Io penso che Pioli voglia una prima punta, un vice Dodò e forse un altro attaccante. Se gioca spesso con il tridente, oltre ai tre c'è Fazzini. Servirà una seconda punta oltre all'uomo che prenderò il posto di Beltran. Richardson per Pioli sta dietro la punta. Forse con il 70% intende un vice Kean, un vice Dodò e uno al posto di Mandragora. Pioli vuole presentare una Fiorentina con due facce: quella del tridente e quella del centrocampista in più, compatta.
