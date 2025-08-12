CorSport: “Ecco le condizioni di Rolando Mandragora dopo l’infortunio”

Dopo 79 giorni di pausa dalla fine dello scorso campionato, la Fiorentina torna ad allenarsi con una squadra rinnovata sia in panchina che in campo. Il periodo lontano dai campi non è stato vuoto, ma pieno di cambiamenti e preparativi in vista dell’inizio della nuova stagione. La squadra si è allenata in Inghilterra e ora si concentra sul Viola Park, pronto ad ospitare l’esordio ufficiale in Conference League il 21 agosto.