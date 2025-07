Bocci: “3-5-2 conservativo per Pioli, può virare su un sistema più offensivo”

"A Pioli piace tenere alta la difesa e comandare il gioco. Non mi sorprende che provi Gud e Dzeko insieme a Kean"

"Ha parlato con la maturità dell'allenatore compiuto, fatto e finito. È cresciuto nell'esperienza e nei risultati. Ha detto tutte le parole giuste al posto giusto, ci ha messo la faccia su tutto. Mancano poche pedine per la costruzione della squadra, ma siamo al 70% . Il mercato è ancora lungo, ma si respira un'aria di serenità e convinzione che raramente c'è stata, però non voglio neanche esagerare col miele. La Fiorentina si è affidata ad un allenatore che conosce bene la piazza, può fare bene".

Modulo? "Credo che il 3-5-2 classico sia troppo conservativo e non nella mentalità di Pioli, a lui piace tenere alta la difesa e comandare il gioco. Non mi sorprende che provi Gud e Dzeko insieme a Kean, è difficile tenere fuori uno dal carisma e qualità del bosniaco. Può divenire un 3-4-2-1 più fluido, servono altri possibili sostituti. Ora al di là del centrocampista, occorrono tante uscite per aiutare Pioli".