"Nel mondo del calcio può succedere di tutto, non mi aspettavo una chiamata della Fiorentina, e quando è arrivata è stato facile scegliere. Firenze mi è entrata dentro, e qui ho vissuto tante situazioni che ti fanno sentire di appartenere a un qualcosa. Spero di vivere altre emozioni insieme ai giocatori, al club ed ai tifosi. È stata una decisione semplice la mia, e sono ancora emozionato e contento. Ho trovato tanta gente con la quale avevo lavorato ed un centro sportivo incredibile. Credo che ci sono le condizioni giuste per fare bene, ed avevo bisogno di sfide. Ho fatto un'esperienza comunque positiva in Arabia, ma adesso avevo bisogno di fare un qualcosa di diverso. Ringrazio il club e la città per come sono stato accolto, adesso sta a noi dimostrare il nostro valore".