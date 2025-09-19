Biasin sul Como: “Vi spiego il loro mercato. Squadra forte ma tanto giovane”

Fabrizio Biasin, noto giornalista ed esperto del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Il Como ha preso tanti giovani, in modo da fare un bel percorso con Fabregas. Così facendo se li ritroverà anche in futuro quando magari potranno investire meno. La società sta facendo un passo alla volta, non c'è ossessione per il risultato. Se dovesse andare male quest'anno, ci riproveranno l'anno prossimo, questa è la mentalità. La squadra è molto forte ma anche molto giovane, questo può essere un limite. A parte Morata, non c'è tanta esperienza in squadra. Stanno crescendo molto perché Fabregas lì lancia in campo senza paura. Fiorentina? Mi immaginavo un inizio meno faticoso, essendo un estimatore di Pioli. È vero anche che anche l'anno scorso successe la stessa cosa. Credo che il tecnico ex Milan abbia tutto a disposizione per rimediare a questa situazione. Nicolussi? Mi piace tantissimo, credo che sarà molte volte titolare
