Bardazzi: “La Fiorentina deve giocare con la ‘ferita’ delle due finali perse”

"Il prolungamento di Palladino è un segnale per il futuro, per aprire un nuovo ciclo viola. Il feeling tra Commisso e il tecnico viola è bellissimo . Palladino ha commesso degli errori e dovrà migliorare il gioco, però siamo partiti con un ciclo. In tutte le sessioni di mercato la Fiorentina ha seguito le volontà del proprio tecnico. In questo tipo di logica, Commisso vede la possibilità di fare un salto nelle prime posizioni. Stasera mi aspetto Adli titolare, e voglio vedere una grande partita di Fagioli ."

Ecco cosa deve avere in testa la Fiorentina

"Mi auguro che la Fiorentina giochi con la "ferita" delle due finali perse. In testa deve esserci la beffa della scorsa stagione. Tre finali perse, sono tante. Mi piacerebbe vincere questa competizione per poi salutarla. Vincere oggi per giocare una super sfida in Polonia, dove non partiremo comunque battuti. Mi piacerebbe spaventare da subito gli spagnoli."