Natali: “Senza palla il Betis fa fatica. Queste partite si preparano da sole”

"Il rinnovo di Palladino è una scelta forte"

"Comuzzo? E' molto bravo. Mi piace. E' chiaro che tutte le voci e i cambi di questa stagione non possono averlo migliorato. Quando fa il centrale fa molta fatica, però è un difensore classe 2005 e quindi potrà migliorare. Palladino? La strategia del club è giusta, perché se pensi che il percorso del tecnico non debba interrompersi è apprezzabile che venga fatta in un momento delicato della stagione. Così facendo focalizzi tutto sul campo, senza pensare al futuro. Poi i risultati cambieranno la visione della società, però al momento è una scelta che ci può stare. Senza Europa come trattenere i più forti? Giocare le coppe incide sul mercato. La società dovrà essere pronta a sostituire i vari De Gea e Kean, in caso partissero. Magari si sono trovati bene in questo ambiente e sceglieranno di rimanere anche senza Europa. In caso contrario ci sono tantissimi giocatori forti in giro per il mondo"