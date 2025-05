Baiano: “Se la Fiorentina imporrà il proprio gioco, per il Betis sarà durissima”

"Mi aspetto una grande partita da parte di tutta la squadra viola, a cominciare da Kean, che è un calciatore determinante, e da Gudmundsson, altro giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento del match. La gara di stasera sarà difficilissima, perché il Betis in attacco è molto forte, se ha campo e spazi può mettere in grande difficoltà chiunque. Servirà una squadra accorta, che non permetta giocate in contropiede da parte degli avversari. La qualificazione è ancora aperta perché, se la Fiorentina riuscirà ad imporre il proprio gioco, il Betis potrà passare una brutta serata nella bolgia del Franchi"