Bardazzi: “Difesa disastrosa, mancano equilibrio e un vero supporto a Fagioli”

Le parole di Leonardo Bardazzi ai microfoni di Radio Bruno
Leonardo Bardazzi è intervenuto a Il Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, analizzando il momento della Fiorentina e alcune scelte societarie e tecniche.

Il mercato e i problemi della difesa

A gennaio sono arrivati calciatori che, di fatto, non giocavano. Era plausibile che non arrivasse il campione: dopo gli investimenti importanti fatti in estate, tra cartellini e monte ingaggi, la società doveva rispettare alcuni paletti. Tuttavia, alcune scelte tecniche lasciano più di un dubbio. La Fiorentina si è impegnata a spendere circa 30 milioni per Brescianini e Fabbian, mentre il reparto difensivo resta un mezzo disastro.  I viola subiscono gol imbarazzanti e si è fatto poco per arginare questo limite. Spesso il tifoso tende a dare la colpa al singolo, ma sul gol subito contro il Napoli, ad esempio, se Pongracic va a uomo sull’attaccante, l’altro difensore deve staccarsi e il mediano seguire l’inserimento di Vergara. Sul secondo gol accade la stessa cosa: nessuno va in raddoppio. Il reparto difensivo si muove male nel suo complesso.

Manca uno "scudiero"

Ha sorpreso anche la mancata ricerca di uno “scudiero” da affiancare a Fagioli. La Fiorentina non ha la struttura per proteggere adeguatamente la propria difesa. In questo momento servono punti in classifica: non puoi pensare di dominare le partite per 90 minuti, devi saper soffrire, ma questa squadra non lo sa fare. Mandragora, Ndour, Brescianini e Fabbian sono tutti centrocampisti abituati a guardare in avanti. Alla Fiorentina, però, serve qualcuno che guardi anche alle spalle di Fagioli. Io vedo un bello spirito di squadra ma stai perdendo delle partite gravi: in casa col Cagliari non puoi perdere, col Napoli distrutto hai regalato la  partita poi hai giocato 15 minuti e per poco non la pareggi.

