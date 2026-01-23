Bardazzi: “Cagliari vale doppio. Niente turnover, dentro la squadra migliore”

Leonardo Bardazzi, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:
La Fiorentina non ha mai vinto 2 gare di fila in campionato e questo ti fa capire l'importanza della sfida di domani. La gara con il Cagliari vale doppio, il futuro è domani. Non bisogna fare turnover, Vanoli deve mettere in campo la squadra migliore. Adesso la Fiorentina sta bene, la grande risposta di domenica ne è la dimostrazione. Se limi i problemi nel gestire il pallone gli ultimi minuti, puoi salvarti senza problemi. Gudmundsson, Piccoli e... direi Solomon. Ma Harrison sta salendo la china. Dodò? Ce ne sono pochi che giocano a destra come gioca lui.
