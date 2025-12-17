L'ex attaccante viola Giacomo Banchelli ha parlato a tuttocagliari.net del momento della Fiorentina:
Banchelli: "Fiorentina costruita male, a gennaio serve una mini rivoluzione"
"A Firenze i tifosi - e soprattutto i calciatori - non sono abituati a lottare per la salvezza, quindi ora la pressione addosso alla squadra è schizzata alle stelle"
La situazione è critica. La stagione è nata male. A Firenze i tifosi - e soprattutto i calciatori - non sono abituati a lottare per la salvezza, quindi ora la pressione addosso alla squadra è schizzata alle stelle. L’organico è stato costruito male, e in più gira voce che vi sia un po’ di malcontento nello spogliatoio. Per carità, i valori tecnici dei singoli giocatori sono buoni, ma in queste situazioni la paura di fare il patatrac gioca un ruolo determinante. Se fossi nei panni dei dirigenti fiorentini farei una mini-rivoluzione a gennaio, mandando via almeno cinque o sei giocatori e puntando sui giovani, anche eventualmente presi dalle categorie inferiori. A Firenze c’è bisogno di gente che abbia fame e che sia pronta a lottare per la maglia. Continuando a dare fiducia a questo organico secondo me non si andrebbe da nessuna parte.
