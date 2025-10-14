Il giornalista Enzo Baldini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del lavoro svolto da Stefano Pioli con la Fiorentina fino a questo momento. Le sue parole:
Baldini: “Pioli non ci sta capendo niente. Rimetterei in campo Fagioli”
Le parole del giornalista, Enzo Baldini, sulla situazione in casa Fiorentina e il lavoro di Stefano Pioli fino a questo momento
Io mi aspetto qualcosa dai Gudmundsson e poi spero che Gosens torni a fare Gosens. Non ho molta fiducia in Dodò, lo sapete. Poi serve una grande risposta di Fagioli, perché ha grande qualità. Quella di domenica è una grande occasione per Piccoli, per dimostrare la fiducia della Fiorentina in estate.
Su Pioli—
Pioli non ci ha capito niente fino a questo momento. Inoltre, credo che sia ancora a studiare il modulo migliore per far rendere al meglio il centrocampo. Io spero che faccia giocare Fagioli nel suo vero ruolo. Anche perché davanti ci troveremo un grandissimo centrocampo, forse il migliore della Serie A.
