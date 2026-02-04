Baldini: “Paratici a Firenze, finalmente! Rugani? Non un valore aggiunto”

Il giornalista Enzo Baldini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato della Fiorentina e dell'arrivo di Fabio Paratici a Firenze. Le sue parole:
Le parole del giornalista, Enzo Baldini, sull'arrivo a Firenze di Fabio Paratici e il mercato svolto dalla Fiorentina
Paratici può essere assolutamente un valore aggiunto, è un personaggio di spessore. Finalmente ci sarà un confronto con l'allenatore e i giocatori. Un conto è essere a Londra e un altro essere qui, presente, vicino alla squadra. Io credo che la presenza di un dirigente sia fondamentale. La Fiorentina è stata orfana per diversi mesi. Paratici, con tutto il rispetto, è un'altra cosa rispetto a Ferrari. Il mercato fatto? Sono un po' deluso. E' vero che siamo a gennaio e la Fiorentina non ha appeal in questo momento, ma mi aspettavo un colpo. Sono deluso per il difensore, non credo sia un valore aggiunto Rugani.
