Velluzzi: “Troppe aspettative su Paratici. Rugani? Non sarà un titolare”

"Paratici è un dirigente aggiunto, ha grande esperienza ed alla Juventus ha tirato fuori moltissimi giovani, cercandoli anche all'estero. Le sue qualità sono indiscutibili, ma c'è troppa attesa attorno a questa mossa. Paratici è un normale ds, atteso come un Messia. Goretti ha meno esperienza, ma anche lui è un conoscitore di calcio. Alla Fiorentina serviva una figura in più, dopo l'addio di Pradè, anche se a gennaio l'alone del vecchio ds si è sentito. La Fiorentina deve pensare a salvarsi, più che presentare Paratici in pompamagna. Sul mercato tanti arrivi, ma soprattutto molte uscite. Spero che Vanoli possa amalgamare tutto"