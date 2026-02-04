Il giornalista Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato della Fiorentina e dell'arrivo di Fabio Paratici a Firenze. Le sue parole:
Bocci sul caso Kouamè: “Ricostruzione della Fiorentina corretta. Vi dico perché”
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sull'arrivo a Firenze di Fabio Paratici e il mercato svolto dalla Fiorentina
Il caso Kouamè con il Verona? Ho fatto un po' di indagini in Lega e ritrovo molto corretta la ricostruzione fatta dalla Fiorentina. Detto questo, chi ci rimette è il calciatore, anche se io sono convinto che l'ivoriano possa far sempre comodo ai viola.
Sul mercato viola—
Fabbian e Brescianini son due acquisti ottimi, ma molto simili per caratteristiche. Secondo me a Napoli non si poteva giocare con quel centrocampo lì e Fagioli al centro. Se Rugani è in condizione non è peggio di Comuzzo e Pongracic. Certo, non è il leader che ci aspettavamo, ma è un buon giocatore. Io sono più preoccupato per il centrocampo. Comunque, come prima cosa, la Fiorentina deve imparare a chiudere la porta. Vanoli deve trovare un equilibrio e l'equilibrio glielo dà il centrocampo.
Sull'arrivo di Paratici—
Paratici è sicuramente un direttore sportivo di grande qualità, lo ha dimostrato negli anni. Io credo che alla Fiorentina si occuperà prevalentemente della squadra. Io non sono soddisfatto di questo primo mercato, ma mi auguro che possa vivere il gruppo giornalmente. Sicuramente per i viola è un grande acquisto. Lui aveva avuto anche contatti con società inglesi superiori al Tottenham.
