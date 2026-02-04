Viola News
Amoruso: “Serve rimettere in condizione Kean. Paratici? L’idea è di Goretti”

Lorenzo Amoruso
Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, sul mercato fatto dalla squadra viola e la situazione su Kean e Piccoli
L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa viola. Le sue parole:

Quella della Fiorentina adesso è una rosa più completa, per ruoli. A settembre non c'erano esterni. Non avevi sbocchi offensivi, tranne che centralmente. Io credo che la gente, soprattutto quella non contenta, stia pensando troppo avanti e non pensa all'attuale situazione della squadra. Si è dovuto un po' sopperire ad un situazione che si era creata. Per me si è fatto abbastanza bene. I giocatori importanti le altre squadre non te li danno a gennaio. Appena la Fiorentina ha messo fuori la testa dal terzultimo posto è tornata ad essere un po' presuntuoso. Ha sbagliato con il Cagliari e si è notato. Quando vedi risultati condizionati dagli errori dei singoli, è sbagliato puntare il dito sempre contro l'allenatore. Da quello che mi risulta, è stato proprio Goretti a sollecitare la Fiorentina per una figura come Paratici. Poi non so che compito avrà Ferrari.

Sugli attaccanti

In questo momento bisogna rimettere in condizione Kean di fare quello che faceva prima, ovvero esaltarsi e fare gol. Piccoli, per me, deve crescere nel tenere palla e capire quando allargarsi per lasciare spazi ai compagni. I tempi non sono spesso idonei. Ma in queste partite ha sostituito Kean molto bene. Secondo me vedremo un Gudmundsson abbassato ai tre di centrocampo, per accentrarlo, mettendo sugli esterni Harrison e Solomon. Visto che hai due esterni, quale miglior soluzione potrebbe esserci? Sarebbe l'ideale.

