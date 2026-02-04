Vaciago incorona Paratici: “Un fuoriclasse. Vi racconto che tipo è”

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dell'arrivo di Paratici alla Fiorentina. Le sue parole:
La Fiorentina ha preso un fuoriclasse, forse uno dei migliori direttori sportivi d'Europa in circolazione. Paratici è un ds di alto livello. Non ha fatto benissimo quando ha dovuto gestire tutta la macchina. Lui ha dato il meglio di sé quando aveva una struttura ben salda attorno a lui. Una volta mi hanno detto: "Fabio è uno che si mette nel parcheggio del centro sportivo e nel vedere come i giocatori scendono dalle auto capire come si sentono". Lui è uno che si confronta molto con l'allenatore. Io sono contento che sia tornato in Italia, perché il calcio italiano ha ritrovato un professionista. Non può che fare bene alla Fiorentina.
