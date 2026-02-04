Cinquini: “Paratici deve fare subito una cosa. Kean? Molto dipende da lui”

L'ex dirigente viola, Oreste Cinquini, al Pentasport di Radio Bruno del mercato e della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Le parole dell'ex dirigente, Oreste Cinquini, sulla situazione in casa Fiorentina: dall'arrivo di Paratici all'importanza di Kean
Rugani è sicuramente un giocatore con una grande esperienza, che ha vinto, ma che va oltre 30 anni. Inoltre viene da un infortunio, quindi ancora non è al 100%. I tifosi sicuramente si aspettavano qualcosa di importante. Paratici probabilmente ha ritenuto opportuno portarlo a Firenze. Vanoli voleva due esterni e gli li hanno presi ed entrambi Fabio li conosceva benissimo. Adesso però credo che Paratici debba andare dentro lo spogliatoio e portare un po' di tranquillità. La squadra sicuramente non è da bassi fondi, ma ricordiamoci cosa accadde nel 92/93 con Effenberg, Batistuta ecc... Non dobbiamo dimenticarci che dipendiamo da Kean. Ha avuto diversi problemi, sia fisici che personali, ma a Firenze è cresciuto in maniera esponenziale. Deve maturare ancora a livello intellettivo, ma è un giocatore che ti fa la differenza. E' importantissimo. Molto del futuro della Fiorentina dipenderà da lui.
Sul lavoro di Paratici e il futuro viola—
Paratici deve portare la sua esperienza, la sua conoscenza del calcio e capire perché i viola si trovano in questa situazione. Deve parlare al gruppo, ma anche ai singoli. Non serve urlare, ma solo confrontarsi e dare tranquillità. Spero non ci siano problemi nell'ambito dello spogliatoio. Viene a Firenze per costruire qualcosa, quindi per fare un progetto. Io sono super convinto che tutto andrà avanti più di prima, ma anche che a Paratici sia stata data la garanzia di continuare con una nuova proprietà. Il figlio e la moglie di Commisso non sono in grado di portare conoscenza del calcio e inoltre stanno lontano. Il presidente è la figura fondamentale di una società. La famiglia Commisso è solo da ringraziare per quello che ha fatto. Questa per me è solo una sensazione.
