Piccinetti: “Il momento delle chiacchiere è finito, bisogna fare punti”

Piccinetti: la Fiorentina ha preso solo giocatori offensivi, serve ritrovare equilibrio e punti.

Redazione VN 4 febbraio - 15:34

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Claudio Piccinetti, ex calciatore e allenatore del settore giovanile della Fiorentina, ha espresso un giudizio critico sul momento dei viola e sulle scelte operate nel mercato invernale.

“Nel mercato di gennaio non si possono fare grandi acquisti, e solo il tempo ci dirà se i giocatori arrivati saranno davvero funzionali alla causa”. Per Piccinetti, però, non è più tempo di analisi: “Adesso il momento delle chiacchiere è finito, bisogna vincere e fare punti. Non si può dare per scontata una salvezza che, al momento, non lo è affatto”.

L’ex viola ha sottolineato come i problemi in campo continuino a ripetersi: “Vedo sempre gli stessi errori, questa squadra non ha certezze e spesso esce dal campo con le ossa rotte”.

Il discorso si è poi spostato sui singoli e sulla costruzione della rosa. “Ndour non ha palleggio, non ha grande tecnica, non è Fagioli, insomma, in campo lo vedi poco, ma tra dire questo e sostenere che non possa giocare in Serie A c’è una bella differenza. In una squadra, giocatori così a volte possono anche tornare utili”.

La critica più dura riguarda però l’equilibrio della squadra: “Abbiamo preso soltanto giocatori offensivi e abbiamo ceduto Nicolussi Caviglia, che era l’unica vera alternativa a Fagioli”. E conclude: “Si parla sempre delle coppie nei ruoli, ma qui sono state tutte smantellate. Servivano calciatori di gamba, invece sono arrivati altri lentoni”.