Marchini: “Mercato da 6,5, ma i fantasmi dell’estate persistono”

Le parole di Giampaolo Marchini ospite negli studi di Radio Bruno
Redazione VN

Giampaolo Marchini è stato ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno. 

Adesso, dopo essersi lasciati andare con commenti importanti dopo il mercato estivo, siamo tutti molto timorosi. Il mercato invernale è complicato, sono tutte operazioni in prestito con diritto di riscatto e speriamo di poterlo esercitare perché vorrebbe dire che hai raggiunto la salvezza. Con la partenza di Nicolussi Caviglia manca una vera alternativa a Fagioli che è il tuo giocatore di riferimento nella costruzione del gioco; questa lacuna doveva essere riempita. Per il resto sono arrivati giocatori che servivano: gli esterni sono arrivati, il centrale pure adesso dobbiamo vedere il rendimento. A questo mercato io do un 6/6,5. E' evidente che il mercato estivo è stato sbagliato; sembrava giusto ma il campo non mente mai e ha risposto in maniera opposta a quanto ci aspettavamo. La Fiorentina in questo momento ha un solo obiettivo: salvarsi. I giocatori che sono arrivati sono funzionali, ma adesso c'è la necessità di rendersi conto di dove ci troviamo e scendere in campo con un'altra motivazione; adesso dipende tutto dalla Fiorentina. Non è arrivato il vice Dodò? Non è quella la difficoltà principale della Fiorentina. La prima è non subire gol da calcio piazzato, ritrovare Kean e sperare che Fagioli le giochi tutte. Rugani subito in campo? Per me si, in questo momento Pongracic è in difficoltà.

